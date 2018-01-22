Липецкэнерго за счет программы энергосбережения сэкономило 52 миллиона рублей

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Липецкэнерго" подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2017 году. Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 769,65 тыс. кВт ч. Это эквивалентно 2,07 млн. рублей

601,86 тыс. кВт ч. было сэкономлено благодаря техническим мероприятиям: замена перегруженных трансформаторов, замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж), замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи и замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод. Экономический эффект равен 1,62 млн. рублей.

167,79 тыс. кВт ч. или 0,45 млн. рублей было сэкономлено, благодаря организационным мероприятиям: отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами, отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой.

Хороших результатов удалось добиться и в ходе работы по выявлению фактов неучтенного энергопотребления. За 2017г было составлено актов безучетного потребления электроэнергии на 17,27 млн кВт ч., что позволило увеличить объем выручки филиала от услуг по передаче электроэнергии примерно на 50,03 млн руб. По каждому из случаев ведется претензионно-исковая работа.

- Липецкэнерго системно работает и над снижением собственного энергопотребления. Согласно экологической политике электросетевого комплекса потребление энергоресурсов в филиале ежегодно снижаться на три процента. В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2015 г. № 971 Программой Филиала предусмотрено доведение доли светодиодного освещения до 75 % в 2020 г. Что приведет к значительному снижению потребления электроэнергии на хозяйственные нужды - так прокомментировал планы филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Виктор Перегудов.