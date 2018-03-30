МРСК Северного Кавказа и "Евроцемент груп" ведут переговоры о подключении к сетям генерирующих электроустановок "Кавказцемента"

В МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") состоялось совещание по вопросам технологического присоединения газопоршневых электрических установок теплоэлектростанции для снабжения предприятия АО "Кавказцемент", находящегося на территории Карачаево-Черкесии. В деловой встрече приняли участие генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев и его заместители по различным направлениям и делегация холдинга "Евроцемент груп" во главе с президентом Михаилом Скороходом.

Юрий Зайцев заверил гостей, что специалисты МРСК Северного Кавказа готовы всесторонне рассмотреть вопросы технологического присоединения электроустановок предприятия и предложить любые формы сотрудничества с таким надежным и добросовестным партнером.

Михаил Скороход отметил, что "Евроцемент груп" и МРСК Северного Кавказа связывают долгие партнерские отношения. "Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение продолжить наше сотрудничество, поскольку "Кавказцемент" – крупное предприятие, продукция которого пользуется стабильным спросом на юге России. Ваши специалисты все поступающие от нас запросы отрабатывают четко и профессионально. Нам бы хотелось услышать от вас предложения, которые позволят нам оптимизировать наши затраты на технологическое подключение как в части сроков, так и в части финансовых затрат", - обозначил цель встречи Михаил Анатольевич.



В целях оптимизации затрат компанией принято решение о строительстве собственного теплоэлектрогенерирующего комплекса, который требует технологического подключения к сетям. Учитывая, что собственная выработка полностью не покроет нужды предприятия, часть электроэнергии придется брать из единой энергосистемы. Поэтому менеджментом предприятия рассматриваются все возможные предложения для оптимального решения задачи.

Специалисты МРСК Северного Кавказа представили и вместе с представителями "Евроцемент груп" обсудили различные варианты технологического присоединения с учетом минимизации издержек как для одной, так и для другой из сторон: строительство распределительных устройств на стороне заказчика и электросетевой компании, возможность реконструкции подстанции 110 кВ "Цементная", строительство распределительного устройства только заказчиком и др.

В ходе обсуждения была выработана одна из наиболее приемлемых рабочих схем, которую в МРСК Северного Кавказа планируют более детально просчитать и в максимально короткий срок сообщить о результатах представителям "Евроцемент груп".

По мнению участников встречи, диалог получился конструктивным и результативным.