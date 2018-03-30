Системный оператор подвел предварительные итоги КОМ НГО

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172, распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017 №2903-р, а также Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов в 2018 году (приложение №19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка; далее – Регламент) в период с 22 по 28 марта 2018 года осуществлялся прием ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в долгосрочном конкурентном отборе мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству (КОМ НГО).

В период приема ценовых заявок двумя участниками оптового рынка, допущенными к участию в КОМ НГО, было подано две заявки.

Отбору в соответствии с Регламентом подлежит ценовая заявка, поданная ООО "ВО "Технопромэкспорт", обеспечивающая покрытие требуемого объема мощности 465 МВт, с учетом заявленных технологических ограничений установленной мощности:

объем установленной мощности с учетом ограничений – 500 МВт;

величина технологических ограничений – 7%;

цена мощности генерирующего объекта – 1 600 000 руб/МВт.

Итоговые результаты КОМ НГО будут опубликованы АО "СО ЕЭС" на официальном сайте (http://so-ups.ru) не позднее 18:00 01 апреля 2018 года.