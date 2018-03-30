Соглашение о слиянии стоимостью 3 миллиарда долларов США

Prysmian Group приобретает корпорацию General Cable по цене 30 долларов США за акцию наличными. Данная сделка предусматривает фактическую стоимость корпорации General Cable в сумме приблизительно 3 миллиарда долларов США, включая задолженность и некоторые другие обязательства General Cable Corporation, и премию к установленному курсу приблизительно 81 процент от курса акций General Cable размером 16,55 долларов за акцию на 14 июля 2017 года (последний биржевой день до того, как компания огласила результаты своего анализа стратегических альтернатив).

Сделка, единогласно одобренная советами директоров обеих компаний, была рекомендована своим акционерам советом директоров корпорации General Cable. Закрытие сделки состоится в третьем квартале 2018 года. Новая группа компаний будет присутствовать в более чем 50 странах, её штат составит приблизительно 31 000 человек.