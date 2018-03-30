В ПАО "ДЭСК" прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в котором приняли участие председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС и ОПБ) Арслан Абдулатипов, заместитель председателя комиссии Сергей Арефьев, а также члены КЧС и ОПБ Мутай Багомедов, Рашид Абдулаев, Сагадулла Мугутдинов и другие.

Основной темой совещания стало обсуждение вопросов организации обучения сотрудников дагестанского гарантпоставщика. Как доложил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Арефьев, обучение специалистов в 2018 году идет согласно плану комплектования учебно-методического центра ГО и ЧС. "За первый квартал обучение прошли 6 сотрудников. Всего в планах в этом году обучить 24 специалиста" - сказал он. В прошлом году обучение прошли 56 работников ПАО "ДЭСК".

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ПАО "ДЭСК" Арслан Абдулатипов поручил руководителям занятий по ГО и ЧС при проведении очередных занятий акцентировать внимание сотрудников отделов и служб на соблюдении правил пожарной безопасности, а также правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов.

