Промышленные выставки в Астане соберут специалистов профильных отраслей в апреле

С 26 по 27 апреля в Астане, в выставочном центре "КОРМЕ" на одной площадке одновременно будут организованы три промышленные выставки:

"Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение" – Powerexpo Astana

"Неразрушающий контроль и Техническая диагностика" – NDT Kazakhstan

"Машиностроение, Станкостроение и Автоматизация" – MachExpo Kazakhstan

В объединенной экспозиции 2018 года участники презентуют приборы, оборудование и услуги в области энергетики, электротехники, машиностроения, неразрушающего контроля, методик обследования объектов в системе промышленной безопасности. Совместное проведение промышленных событий позволит привлечь максимальное число специалистов, занятых в различных отраслях промышленности. На данный момент предприятия из Казахстана, Кореи, России, Турции, Узбекистана и Чехии подтвердили участие в выставках.

В этом году на выставках впервые будет представлено оборудование и услуги таких компаний, как ООО "ИЦ Физприбор", Toshulin a.s., TOS KUŘIM – OS a.s., ČKD Blansko – OS a.s., ООО "Искролайн Пром Групп Рус", ТОО "Аст-Техносервис", Incotex Electronics Group, Vekmar Elektrik, АО "Узбекхиммаш Завод", ТОО "Cinco Kazakhstan", ТОО "TASH", ТОО "Трастинвест Астана". В рамках общей выставочной экспозиции также будет представлен чешский национальный стенд.

Предшествующий год оказался продуктивным для Казахстана: выставка ASTANA EXPO 2017 сыграла роль катализатора, создавшего конкурентоспособную среду на казахстанском энергорынке. Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что выставка позволила выработать реальные рекомендации по решению проблем современности в сфере энергетики, которые нашли соответствующий манифест, ставший итогом интеллектуальных встреч ASTANA EXPO 2017. В этой связи проведение трех промышленных мероприятий демонстрирует готовность казахстанских предприятий к модернизации, внедрению новых технологий, а также использованию энергоэффективных ресурсов. Способствуя привлечению инвестиций в промышленные индустрии, объединенная площадка укрепляет международные взаимоотношения.

Деловая программа, организованная в дни работы выставок, позволит обсудить ряд актуальных вопросов, стоящих перед отечественными промышленниками.

26 апреля СРО ОЮЛ Казахстанский Регистр организует конференцию для специалистов, занятых в области неразрушающего контроля и обследования объектов, на тему "Использование международных стандартов в системе промышленной безопасности Республики Казахстан". В рамках конференции будут обсуждены вопросы внедрения новых технологий в области технической диагностики, системы обеспечения промышленной безопасности с учетом внедрения Технических Регламентов ТС/ЕАЭК/РК и другие актуальные темы.

В тот же день Проектный офис WorldSkills Kazakhstan (НАО Холдинг "Кәсіпқор") проведет семинар для специалистов на тему "Роль WorldSkills в кадровом обеспечении экономического и промышленного роста: Революция "синих воротничков".

27 апреля Проект Правительства РК И ПРООН/ГЭФ "Стандарты, сертификация и маркировка энергоэффективности электрических бытовых приборов и оборудования в Казахстане" проведет открытый семинар для энергетиков.

Проект Powerexpo Astana официально поддерживается Министерством энергетики Республики Казахстан; АО "Самрук-Энерго"; Казахстанской Компанией по управлению электрическими сетями АО "KEGOC"; Казахстанской Электроэнергетической Ассоциацией – КЭА; Казахстанской Ассоциацией энергоаудиторов.

Проект NDT Kazakhstan организован Международной выставочной компанией "Iteca" совместно с СРО ОЮЛ Казахстанский Регистр при поддержке и активном участии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Национальной Палаты Предпринимателей Казахстана "Атамекен".

Министерство по инвестициям и развитию и ОЮЛ Союз машиностроителей Республики Казахстан официально поддерживают проект MachExpo Kazakhstan.