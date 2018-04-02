Решения Совета директоров МРСК Урала

29 и 30 марта 2018 г. состоялись два заседания Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в заочной форме, на которых был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

На заседании от 29.03.2018 Совет директоров утвердил Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года, сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО "МРСК Урала" на 2018 год, рассмотрел отчет о выполнении поручений Совета директоров и результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Общества.

На заседании от 30.03.2018 г. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике в новой редакции, которое учитывает требования федерального законодательства, Кодекса корпоративного управления Банка России, внутренних документов Общества, а также правил, установленных фондовой биржей, на которой обращаются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления. С новой версией документа можно ознакомиться в разделе "Учредительные и внутренние документы" на официальном сайте компании.