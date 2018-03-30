Смоленскэнерго в 2018 году инвестирует 1,178 млрд рублей в электросетевой комплекс Смоленской области

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" в 2018 году в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом Минэнерго России №17@ от 14.11.2017 года инвестирует порядка 1,1778 млрд рублей с НДС в электросетевой комплекс региона. Из них в техническое перевооружение и реконструкцию электросетевого комплекса филиала планируется вложить 686,899 млн рублей, в строительство новых энергообъектов - 490,976 млн рублей.

Для обеспечения технологического присоединения новых потребителей планируется осуществить строительство и реконструкцию линий электропередачи 0,4-10 кВ на сумму 562,626 млн рублей, в том числе для льготных потребителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт на сумму 516,612 млн руб.

Техническое перевооружение и реконструкция сетей высокого напряжения позволят повысить надежность в отдельных районах области. Общий объем средств, направленных на осуществление указанных мероприятий, составит 375,988 млн рублей. Часть средств филиал вложит в техперевооружение и реконструкцию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В инвестиционной программе текущего года предусмотрены мероприятия по модернизации в районах электрических сетей оборудования автоматизированной системы технологического управления и организации цифровых каналов связи стоимостью 92,085 млн рублей. Эти мероприятий позволят создать на территории филиала единое информационное пространство, улучшить наблюдаемость состояния электрических сетей, а также оперативность устранения аварийных ситуаций.

Значительные средства - 17,944 млн рублей - будут направлены на развитие автоматизированной системы учета электроэнергии. Это позволит повысить оперативность и достоверность получения данных о потреблении электроэнергии.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 279,66 км линий электропередачи разного уровня напряжения, а также 124,452 МВА трансформаторной мощности.