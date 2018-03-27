АО "ОЭК" реализует мероприятия по подготовке к весеннему паводку

АО "Объединенная энергетическая компания" реализует ряд мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период прохождения весеннего паводка в 2018 году. Для предотвращения подтопления объектов разработан план подготовки к паводкам и создана паводковая комиссия.

В настоящее время энергетиками Комплекса городского хозяйства Москвы сформирован аварийный запас материалов и запчастей, проверяется состояние насосных и дренажных систем и оборудования, проводятся внеплановые осмотры и обследование воздушных и кабельных линий, производственных и офисных зданий на производственно-ремонтной базе, базах районов электрических сетей (РЭС). Запланировано обследование кабельных полуэтажей и помещений распределительных пунктов, переходных пунктов 220 кВ, кабельных коллекторов и тоннелей всех напряжений.

Кроме того, начальникам РЭС поручено провести внеочередные инструктажи и противоаварийные тренировки персонала и обеспечить взаимодействие с местными органами власти, гидрометеослужбами и подразделениями ГУ МЧС России по г. Москве, а также с АО "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток".

При подготовке к весеннему паводку производится систематическая очистка ливнеприемных решеток от снега и мусора на территории энергообъектов, полная проверка оборудования по водоудалению на электросетевых объектах компании, а именно - проверка автоматики управления насосным оборудованием и сигнализации уровня заполнения дренажных приямков для обеспечения работы дренажных насосов в автоматическом режиме, внеплановое техническое обслуживание системы водоудаления с дренажными насосами, установленными на энергообъектах, сезонное обслуживание илососной машины с пробным пуском всех систем, проверка работоспособности и комплектности дренажных помп. Данные мероприятия проводятся работниками департамента систем противопожарной защиты и инженерных сетей АО "ОЭК".

Мероприятия по подготовке к прохождению весеннего паводка направлены на обеспечение безаварийного электроснабжения потребителей и оптимизацию сроков устранения неполадок в случае возникновения аварийных ситуаций.

