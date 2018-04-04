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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС реконструировала спецпереходы ЛЭП через Волгу для надежности выдачи мощности Саратовской ГЭС

ФСК ЕЭС реконструировала спецпереходы ЛЭП через Волгу для надежности выдачи мощности Саратовской ГЭС

4 апреля 2018, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию спецпереходов линий электропередачи 220 кВ "Балаково 1" и "Балаково 2" через реку Волга в Саратовской области. Это позволило повысить надежность выдачи мощности Саратовской гидроэлектростанции и электроснабжения региона в целом. В реализацию проекта вложено более 1,4 млрд рублей.

Трасса линии электропередачи проходит по острову Пустынный и соединяет между собой левую и правую протоки реки Волга. Перепад высот между берегами составляет более 40 м. Для реализации данного решения был разработан проект, предусматривающий установку переходных опор анкерного типа высотой 116 м и массой 30 т, а также решения по транспортировке и монтажу опор.

В ходе выполнения работ по реконструкции спецпереходов заменены опоры, провода и грозозащитные тросы на пяти участках ЛЭП общей протяженностью 7,8 км.

Реконструируемые линии входят в состав комплекса ЛЭП 220 кВ "Саратовская ГЭС – Центральная" с заходом на подстанцию 220 кВ "Балаковская". Данные объекты обеспечивают выдачу 41 МВт мощности городу Балаково, промышленным предприятиям, гидротехническим сооружениям и судоходной инфраструктуре региона.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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