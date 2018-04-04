Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект по введению налога на дополнительный доход

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении разработанный Минэнерго России совместно с Минфином России законопроект по введению налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти.

Введение НДД будет учитывать реальную себестоимость разработки месторождения и стимулировать разработку зрелых месторождений, что поможет предотвратить падение добычи на них, существенно увеличить инвестиции и, в конечном итоге, приведет к росту бюджетных поступлений, в том числе – в региональные бюджеты. По оценкам Минэнерго России, введение НДД позволит вовлечь в разработку порядка 5 млрд т нефти к 2025 г.

Ожидается, что закон вступит в силу уже с 2019 года.