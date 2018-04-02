Орелэнерго повысит оперативность проведения работ при возникновении нештатных ситуаций

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" проводят ряд организационных мероприятий с целью совершенствования систем управления производственными активами предприятия, а также разработки инновационных подходов к решению технологических задач в рамках основной деятельности филиала. Одной из первоочередных задач на текущий момент является внесение координат энергообъектов в электронную базу предприятия.

Полученный результат позволит дистанционно определить точное географическое расположение поврежденной трансформаторной подстанции или участка линии электропередачи, что сократит время реагирования персонала на технологические нарушения и, соответственно, итоговое время на устранение неисправности. Кроме того, электронная база объектов электросетевого комплекса поможет оптимизировать процесс технологического присоединения новых потребителей: благодаря имеющейся электронной карте сотрудники Орелэнерго смогут выбрать отрезок электрической сети с наиболее удачными техническими решениями для подключения.

К настоящему времени работа по внесению координат в полном объеме завершена по электрическим сетям напряжением 35-110 кВ. Координаты воздушных линий 0,4-10 кВ и питающих центров будут внесены в систему до конца марта.

- Создание электронной базы географического расположения энергообъектов компании позволит оптимизировать многие процессы работы в энергокомпании. Работа в этом направлении обеспечит повышение оперативности обслуживания сетей и качество работы с потребителями, - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" Игорь Колубанов.