"Ростелеком" провёл интернет в малые населенные пункты Белгородчины

Белгородский филиал "Ростелекома" завершил первый этап регионального проекта "Устранение цифрового неравенства". Компания построила сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД) в пяти районах Белгородской области. Благодаря этому, возможность подключить телекоммуникационные услуги появилась у жителей более чем 5.5 тыс. домохозяйств. В рамках первого этапа, "Ростелеком" провёл интернет в 59 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек Борисовского, Грайворонского, Прохоровского, Корочанского и Губкинского районов области.

Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Убеждён, что современные услуги связи должны быть доступны каждому жителю страны – не важно, живет он в небольшом поселке или в мегаполисе. "Ростелеком" делает для этого всё возможное. Теперь жители ещё 59 населенных пунктов Белгородской области могут выходить в интернет. А это – госуслуги в электронном виде, дистанционное обучение, возможность ведения бизнеса в сети и многое другое".

Технология БШПД обеспечивает доступ в интернет по радиоканалу в зоне прямой видимости. Дальность, на которой абонентское устройство может принимать сигнал базовой станции, составляет 2 км. Базовые станции связаны оптоволоконной сетью с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.