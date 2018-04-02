Ростех проектирует первую полностью российскую систему управления технологическими процессами

Ростех проектирует автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) для объектов атомной энергетики и нефтегазовой промышленности. В системе будут использованы исключительно российские аппаратные платформы и программное обеспечение, что гарантирует высокий уровень защиты системы от хакеров и несанкционированных вмешательств в работу стратегически важных предприятий.

В числе первых заказчиков системы – крупнейшие нефтегазовые компании. Разработка также представляет потенциальный интерес для энергетических компаний, в том числе может обеспечивать управление технологическими процессами на объектах атомной энергетики.

Программно-аппаратный комплекс создается специалистами научно-производственного объединения "Импульс", входящего в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, которое специализируется на создании автоматизированных систем управления, в том числе для ракетных войск стратегического назначения. Разработка станет первой полностью отечественной АСУ ТП, построенной на компонентной базе и ПО собственного производства, и предназначена для использования на объектах критически важной инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности. Вывод на рынок АСУ ТП запланирован на осень 2018 года.

Комплекс представляет собой первую полностью российскую систему управления технологическими процессами, гарантирующую отсутствие программных и аппаратных "закладок", которые делают промышленные объекты уязвимыми. Таким образом, система обеспечит безопасность персонала и критически важной инфраструктуры. При этом она будет носить универсальный характер, что позволит адаптировать систему под потребности широкого круга заказчиков.

Сегодня на российском рынке доминируют АСУ ТП зарубежных компаний, в частности японской Yokogawa, германской Siemens, шведской ABB, французской Schneider Electric. Российские производители при этом выпускают программное или аппаратное обеспечение на базе импортного оборудования.

АСУ ТП позволяет дистанционно управлять различными физическими процессами на производстве, повышает его эффективность, обеспечивает безопасную работу обслуживающего персонала и технических средств, уменьшает количество и вероятность аварийных ситуаций. В состав системы входят исполнительные механизмы, промышленные логические контроллеры, вычислительная техника и специальное программное обеспечение.