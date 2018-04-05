Апрельская ЭЛЕКТРОфикация

Фоторепортаж RusCable.Ru "ЭЛЕКТРО-2017" Фоторепортаж RusCable.Ru "ЭЛЕКТРО-2017" Фоторепортаж RusCable.Ru "ЭЛЕКТРО-2017" Фоторепортаж RusCable.Ru "ЭЛЕКТРО-2017"

Дорогие друзья, коллеги, партнёры!

Портал RusCable.ru приглашает вас посетить уникальное событие, пропустить которое сравнимо с позором самурая, не разрубившего ветку сакуры одним ударом.

С 16 по 19 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» состоится 27-я международная выставка «ЭЛЕКТРО». Десятки конференций, семинаров и форумов, сотни стендов и представителей компаний со всего мира. И, конечно же, портал RusCable.ru, который будет освещать каждую минуту этого беспрецедентного мероприятия.

В 2018 году организаторы решили разделить программу выставки на четыре тематических дня: День Производителя, День Заказчика, День Проектировщика и Молодёжный День.

Откроет выставку в День Производителя 16 апреля конференция «Интеллектуальная электроэнергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир». Приглашенные спикеры и участники дискуссий: Минэнерго России, Комитет ГД РФ по энергетике, Правительство Москвы, РСПП, Россети, Росатом, Фонд Сколково, Siemens, Schneider Electric, НАМИ, РЖД, Мосэнерго, НП «Совет рынка» и многие другие. Затем состоится форсайт-сессия «Завод в концепции «Индустрия 4.0» Приведет ли техническое обновление к прорыву?». А после делового обеда для маркетологов, будет проходить семинар-практикум «Как увеличить сбыт?».

17 апреля День Заказчика начнётся с Международной конференции «Элмаш -2018» Электроэнергетика и электротехника. Проблемы и перспективы». А в павильоне «Форум» будет проходить нетворкинг «Центр Закупок».

В День Проектировщика 18 апреля пройдёт конференция «Внедрение современных методов при проектировании отечественных электрических машин», эксперт-сессия «Требования к содержанию и типовые замечания при разработке подраздела проектной документации «Электроснабжение». Рекомендации по устранению замечаний государственной экспертизы» и Семинар-практикум «Практический курс проектирования кабельных сетей».

В последний день выставки «Электро 2018», в Молодёжный День состоится нетворкинг «Центр карьеры», Соревнования студенческих команд Квест «Укроти Электро» и даже Ток-шоу «ЭлектроМЭТР: моя история успеха». И это лишь малая часть насыщенной и полезной программы, которой будут пронизаны все четыре дня выставки.

Только попробуйте осознать масштаб и значимость события! Выставка проводится с 1972 и до сих пор сохраняет традиции и размах, присущие советским мероприятиям подобного толка. Поэтому если ваша компания работает в сфере электрооборудования, светотехники, автоматизации зданий и сооружений, но вы до сих пор не зарегистрировались в качестве участника или гостя, то это характеризует вашу недальновидность.

Но еще есть время исправить данную нелепую оплошность, а RusCable.ru категорически рекомендует это сделать: нужно лишь зайти на сайт www.elektro-expo.ru и заполнить соответствующую форму.

По итогам выставки портал RusCable.ru сделает масштабный обзорный репортаж с фото- и видеоматериалами.

Ждём вас с 16 по 19 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на международной выставке «Электро 2018».