Министр энергетики России вручил ведомственные награды сотрудникам "Ленэнерго"

Министр энергетики России Александр Новак вручил ведомственные награды работникам ПАО "Ленэнерго" в рамках праздничных мероприятий, посвященных пятилетию ПАО "Россети". Среди награжденных – представители Санкт-Петербурга и Новой Ладоги. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве 4 апреля 2018 года.

Почетной грамоты министерства энергетики РФ удостоен Николай Таланов, мастер кабельного участка Правобережного района электрических сетей филиала "Кабельная сеть", стаж в компании которого 30 лет.

Благодарность министерства энергетики РФ получил Михаил Крылов, диспетчер района сетей диспетчерской службы филиала "Новоладожские электрические сети", посвятивший работе в "Ленэнерго" 25 лет.

Также в ПАО "Россети" подвели итоги конкурса детского рисунка "Россети: рисуют дети!", приуроченного ко дню рождения электросетевого холдинга. В преддверии 5-летия "Россетей" для участия были приглашены дети сотрудников группы компаний в возрасте от 5 до 14 лет.

В номинации "Россети" – 5 лет вместе" в возрастной категории от 8 до 10 лет победу одержала представитель "Ленэнерго" Агата Щербакова. В возрастной категории от 11 до 14 лет этой же номинации второе место заняла Полина Найденова, также представлявшая петербургскую компанию. Еще одна конкурсантка из "Ленэнерго", Анастасия Морозова, стала второй в номинации "Спортивная планета "Россети" в возрастной категории от 11 до 14 лет.