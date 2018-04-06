"Интер РАО" — все больше просто РАО

"Интер РАО", единственная российская энергокомпания с зарубежными активами, фактически признала сворачивание планов по экспансии за границей. В минувшую пятницу на вопрос “Ъ” об интересе к покупке зарубежных активов глава блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов ответил: "Сейчас нет, в ближайшей перспективе — нет".

Еще на так давно все было иначе: в конце 2010 года "Интер РАО" собиралось войти в топ-10 энергокомпаний мира по мощности станций и размеру бизнеса. "Мы видим себя транснациональным холдингом, представленным на всех этапах создания стоимости,— говорил в 2011 году в интервью “Ъ” глава холдинга Борис Ковальчук.— "Интер РАО" должно управлять портфелем активов, диверсифицированным по видам деятельности, от добычи и поставок топлива до распределения и сбыта, и по географическому принципу". И несколько лет "Интер РАО" действительно активно занималось M&A за рубежом.

Правда, как оказалось в последние годы, часть этих активов уже не нужна. В 2018 году компания ожидает закрытия сделки по продаже Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, уже вышла из киргизского ЗАО "Камбаратинская ГЭС-1", в конце 2016 года продала электросети в Армении. Сейчас "Интер РАО" судится с властями Грузии, отказавшимися повысить тарифы для принадлежащих компании ГЭС "Храми-1" и "Храми-2".

Еще в 2014 году в новой стратегии "Интер РАО" приоритеты сместились на внутренний рынок. Тогда, по мнению аналитиков, это объяснялось тем, что в 2015–2017 годах холдинг столкнулся с пиком инвестиций по обязательной инвестпрограмме и в целом средств на международную экспансию не было.

Теперь это получило экономическое обоснование: Ильнар Мирсияпов признает, что компанию могут заинтересовать только зарубежные проекты с доходностью "не меньше 20%", правда, не приводя примеров. В "Интер РАО" считают, что в текущих условиях не удастся хеджировать все риски вхождения в зарубежные активы, поэтому такие требования к новым инвестициям не стоит считать избыточными.

Для энергетики 20% доходности — это довольно высокий показатель. Условно рентабельность в 20%, замечает Владимир Скляр из "ВТБ Капитала", дают многие зарубежные проекты, где инвестиции зачастую идут с госгарантиями. Полноценно либерализовать энергорынок, по оценке эксперта, можно, только если мощность энергосистемы выше 30 ГВт, таких стран в мире не больше 10–15 с учетом ЕС, в остальных странах обычно есть те или иные гарантии возврата. При этом в России активы в энергетике дешевы, и их покупать выгоднее, добавляет Владимир Скляр, а программа модернизации генерации (ее с теми самыми гарантиями окупаемости сейчас досогласовывает правительство) дает нужную доходность и укрепляет ядро прибыльности компании в стране.

Коммерсант