КМЭЗ завершает модернизацию цеха электролиза меди

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в Русскую медную компанию) в апреле текущего года получит современную систему из двух универсальных и двух накопительных конвейеров для транспортировки анодов в цех электролиза меди. Новое оборудование позволит объединить в единой технологической цепочке действующие и дополнительные серии электролизных ванн. Таким образом, проект модернизации и повышения производительности цеха электролиза меди КМЭЗа можно будет считать завершенным.

В рамках подготовки к приему и монтажу оборудования главный инженер КМЭЗа Александр Сидоренко и начальник цеха электролиза меди Павел Плаксин в марте посетили сборочный цех компании Аdvanced Dynamics в Польше и проверили готовность и работоспособность конвейеров. Представители завода и компании-производителя обсудили алгоритмы автоматической работы комплекса, приемных и передающих устройств, уточнили нюансы его предстоящей погрузки и транспортировки в Челябинскую область.

"Весь комплекс оборудования в собранном виде находится в процессе отладки систем управления и автоматизации, поэтому у нас была возможность увидеть его в действии. Это по-настоящему красивые и функциональные механизмы. Незначительные замечания поставщик устранит в ближайшее время, затем оборудование будет отправлено в Кыштым",т – подчеркнул главный инженер КМЭЗ Александр Сидоренко.

Проект модернизации и повышения производительности цеха электролиза меди КМЭЗа предполагает установку двух новых серий электролизных ванн по 40 ванн в каждой. Это позволит увеличить мощность предприятия по выпуску медных катодов на 16% – до 140 тыс. т в год. Проект стоимостью более 380 млн руб. планируется завершить во втором квартале 2018 г.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"