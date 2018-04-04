РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами
6 апреля 2018, 10:16
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашают принять участие студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика", которая состоится 27-28 сентября 2018 года в Москве.
Цели и задачи конференции – укрепление научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установления новых связей среди участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.
Научные темы конференции:
Более подробная информация о конференции доступна в информационном письме по ссылке.
Раздел конференции на сайте РНК СИГРЭ: ссылка.