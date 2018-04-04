РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашают принять участие студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика", которая состоится 27-28 сентября 2018 года в Москве.

Цели и задачи конференции – укрепление научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установления новых связей среди участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

Научные темы конференции:

концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;



вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;



повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;



концептуальные вопросы разработки и применения "цифровой подстанции", включая оценку показателей надежности;



вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

Прием текстов докладов - до 15.05.2018



Подтверждение участия в конференции - до 01.07.2018



Перевод оплаты за участие и публикацию - до 01.08.2018



День открытия конференции - 27.09.2018



День закрытия конференции - 28.09.2018

Более подробная информация о конференции доступна в информационном письме по ссылке.

Раздел конференции на сайте РНК СИГРЭ: ссылка.