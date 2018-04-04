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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE Релейная защита и автоматика

6 апреля 2018, 10:16
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашают принять участие студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика", которая состоится 27-28 сентября 2018 года в Москве.

Цели и задачи конференции – укрепление научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установления новых связей среди участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

Научные темы конференции:

  • концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;
  • вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;
  • повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;
  • концептуальные вопросы разработки и применения "цифровой подстанции", включая оценку показателей надежности;
  • вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).
Регламент работы конференции:
  • Прием текстов докладов - до 15.05.2018
  • Подтверждение участия в конференции - до 01.07.2018
  • Перевод оплаты за участие и публикацию - до 01.08.2018
  • День открытия конференции - 27.09.2018
  • День закрытия конференции - 28.09.2018

Более подробная информация о конференции доступна в информационном письме по ссылке.

Раздел конференции на сайте РНК СИГРЭ: ссылка.

Компания: РНК СИГРЭ

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