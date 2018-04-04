На объектах "Псковэнерго" проходят противопожарные тренировки

В преддверии пожароопасного сезона в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" традиционно проходит повсеместная проверка содержания подстанций, автотранспорта, производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений. Среди обязательных ежегодных апрельских мероприятий - очистка территорий объектов от сгораемых производственных отходов, мусора и сухой травы, проверка и обновление обозначений с категорией взрывопожарной и пожарной опасности, дополнительные инструктажи персонала.Особое внимание уделяется устранению подтеканий масла из маслонаполненного оборудования и приведению в порядок противопожарных поясов на кабельных каналах. Кроме того, предусмотрены профилактические мероприятия по предупреждению перехода на энергообъекты возможных лесных пожаров и палов сухой травы. Для этого территории, прилегающие к ограждению подстанций, очищаются от кустарника на расстояние не менее, чем на 5 метров.В этом году состояние противопожарной безопасности структурных подразделений "Псковэнерго" особо тщательно оценивается по таким показателям, как укомплектованность средствами пожаротушения, работоспособность систем противопожарной автоматики, состояние эвакуационных выходов и подъездных путей. В связи с этим, до 20 апреля на всех на режимных объектах, в административных зданиях и центрах обслуживания потребителей "Псковэнерго" пройдут дополнительные внеплановые профилактические тренировки с обязательной эвакуацией людей.4 апреля такая тренировка прошла в Центре обслуживания потребителей "Пковэнерго", расположенном на улице Советской в Пскове и в головном офисе предприятия, где в круглосуточном режиме функционирует Центр управления сетями. По данным службы производственного контроля и производственной безопасности, эвакуация персонала и посетителей прошла организованно и в нормативное время. Отдельно оценивались правильность и оперативность действий сотрудников охранного предприятия при получении сигнала о возгорании.