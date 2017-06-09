Объекты строительства метрополитена могут остаться без энергоснабжения из-за долгов ОАО "Метрострой"

С 11 апреля 2018 года АО "Петербургская сбытовая компания" намерено ввести режим ограничения подачи электроэнергии в отношении строящихся объектов метрополитена – площадки станции "Новокрестовская" и шахты 465 Невско-Василеостровской линии, шахт 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахты 841 Красносельско-Калининской ветки.

Такой шаг вызван ростом задолженности за потребленную электроэнергию, продолжающимся с июля 2017 года, до уровня 63,3 млн руб. и отсутствием сведений по перспективам оплаты. При этом ранее достигнутые договоренности по оплате потребителем нарушаются.

АО "ПСК" неоднократно обращалось к заказчику строительства метрополитена – Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, с целью добиться содействия в решении проблемы. Так, в течение 2017 года было направлено два обращения в адрес КРТИ по данному вопросу, а в декабре прошлого года состоялось совместное совещание с участием представителей Комитета, ОАО "Метрострой" и АО "ПСК". В ходе совещания была достигнута договоренность об оплате задолженности в размере 50 млн руб., однако до конца декабря 2017 г. потребителем было оплачено лишь 35 млн руб., а к апрелю 2018 года долг только увеличился. Все это время АО "ПСК" продолжало выполнять свои обязательства по отпуску электроэнергии на объекты потребителя.

В марте 2018 г. АО "ПСК" направило еще одно обращение в КРТИ о неисполнении "Метростроем" гарантий по оплате долга. Однако никаких действенных мер в связи с этим обращением не последовало.

Ежедневно объекты "Метростроя" потребляют электроэнергии на общую сумму порядка 1 млн рублей. С учетом постоянного роста задолженности и нарушений потребителем достигнутых договоренностей по оплате АО "Петербургская сбытовая компания" намерено отключить указанные объекты ОАО "Метрострой" от энергоснабжения в рамках действующего законодательства. Соответствующее уведомление о том, что 11 апреля 2018 года в случае отсутствия оплаты вводится режим ограничения электроэнергии, направлено потребителю.

Всего между АО "Петербургская сбытовая компания" и ОАО "Метрострой" заключено 13 договоров энергоснабжения, в том числе с субподрядчиками ЗАО "Семнадцатое управление Метрострой" и ЗАО "СМУ – 11 Метрострой", на основании которых осуществляется энергоснабжение объектов строительства метрополитена.

