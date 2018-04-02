Энергетики "Самарских РС" приняли участие в дне открытых дверей Поволжского строительно-энергетического колледжа

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" приняли участие в дне открытых дверей Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева. Во время встречи выпускники 9-х классов из 36 школ города и области познакомились с особенностями профессии энергетика и работой крупнейшей электросетевой компании области в целом.

В Поволжском строительно-энергетическом колледже энергетики "Самарских распределительных сетей" побывали впервые. Специалисты рассказали о работе филиала электросетевой компании, применяемом оборудовании, инновационном развитии и планах по цифровизации отрасли. Участники дня открытых дверей, а среди них были не только школьники, но и их родители, учителя, смогли задать вопросы об особенностях профессии, необходимых навыках, возможности карьерного роста.

Особое внимание энергетики уделили охране труда на предприятии и предотвращении производственного травматизма в электроэнергетике.

Мероприятие проходило в рамках областной акции "Апрельские встречи", направленной на профориентацию выпускников школ на приоритетные профессии и специальности Самарской области. Акция проводится Министерством образования и науки Самарской области. Одним из главных элементов "Апрельских встреч" является участие в мероприятиях работодателей региона.