"Сарансккабель" - итоги участия в выставке "Cabex-2018"

С 20 по 22 марта 2018 года в г. Москва на территории КВЦ "Сокольники" состоялась 17-ая Международная выставка кабельно-проводниковой продукции "Cabex-2018".

Концепция выставочного стенда ООО "Сарансккабель" заключалась в демонстрации максимальной открытости предприятия в работе со своими партнерами. Каждый гость стенда мог ознакомиться с производимой предприятием продукцией, новыми перспективными разработками завода, а так же получить профессиональную консультацию технических и коммерческих специалистов, обсудить новые возможности сотрудничества.

Посетители стенда могли ознакомиться с картой региональных филиалов и офисов продаж. Сейчас, в рамках реализации стратегии предприятия по приближению выпускаемой продукции к покупателю, открыто 6 региональных офисов продаж ООО "Сарансккабель" и 5 складов готовой продукции.

В дни работы выставки стенд ООО "Сарансккабель посетили представители более 200 компаний-партнеров - предприятий энергетической, транспортной, строительной отраслей, сферы торговли.

22 марта в рамках выставки "Cabex 2018" состоялось награждение премии PR-Challenge, учрежденной порталом RusCable.Ru в партнерстве с организаторами Cabex, компанией ITE. Премия присуждалась представителям пресс-служб и отделам маркетинга компаний-участниц выставки. Из всех участников было отмечено 10 самых активных, тех, кто эффективнее других рассказывал о будущей выставке и привлекал гостей. По итогам онлайн голосования на портале RusCable и мнения членов жюри отдел маркетинга ООО "Сарансккабель" оказался в числе номинантов премии и получил памятный диплом "PR-Challenge".

Выражаем благодарность организаторам выставки, нашим постоянным партнерам и всем гостям, посетившим стенд ООО "Сарансккабель".

