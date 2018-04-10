Филиал "Удмуртэнерго" завершил реконструкцию энергоузла "Кама-РП Мостовое"

Филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" успешно завершил работы в рамках одного из крупнейших объектов инвестпрограммы предприятия последних трех лет – реконструкцию воздушной линии электропередачи 110 кВ "Кама-РП Мостовое". На реализацию данного инвестпроекта филиалом "Удмуртэнерго" было направлено более 64 миллионов рублей.

Цель проводимых работ – повысить надежность работы оборудования подстанций и снизить риск возникновения технологических нарушений в работе воздушных линий электропередачи. Данный энергоузел питает Каракулинский, южную часть Сарапульского и практически весь Киясовский район республики, а также отвечает за бесперебойное электроснабжение крупнейших в регионе объектов нефтедобычи и нефтеподготовки. Из всей полезной нагрузки узла, а это примерно 100-120 мегаватт, на нефтедобычу приходится большая часть - 80-90 мегаватт.

- Все объекты, расположенные на этой территории, запитаны от распределительного пункта "Мостовое". В частности, от него запитано 13 подстанций 110 кВ, - поясняет масштабы проекта заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Удмуртэнерго" Иван Лушников.

С начала реализации проекта энергетики заменили 103 километра проводов на принадлежащем филиалу "Удмуртэнерго" 17-ти километровом 2-х цепном участке линии. Для повышения пропускной способности энергоузла в полтора раза при реконструкции применялся высокотемпературный провод из сплава алюминия и циркония со стальным сердечником. Так, если обычный алюминиевый провод сечением 150 мм летом обладает пропускной способностью в 450 ампер, а высокотемпературный – от 660 ампер и выше, что соответствуют требованиям, предъявляемым к узлу "Кама - РП Мостовое".

Постоянные многомиллионные вложения компании в развитие и реконструкцию электросетевого комплекса повышают инвестиционную привлекательность региона, помогают надежно и бесперебойно обеспечивать электроэнергией потребителей.

В текущем году на развитие сетевого хозяйства филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" направит 728 миллионов рублей. Электросетевой инфраструктурой будут обеспечены новые предприятия, социальные объекты и жилые микрорайоны республики. Увеличение трансформаторной мощности к концу года составит более 3 МВА.

