Санкции против РУСАЛа приведут к переориентации объемов в США и росту спроса в ЕС - Алюминиевая Ассоциация

Санкции США в отношении "РУСАЛа" приведут к увеличению спроса на металл на рынке ЕС и росту цен на алюминий для отраслей последующего передела, считает Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация).

Санкции спровоцировали рост цен на алюминий, который составил около 8,5%. Продукция "РУСАЛа" использовалась для дальнейшей переработки, поэтому пострадают американские производители проката, экструзии и других конечных продуктов, отмечает отраслевое лобби.

Чтобы покрыть потребности американского рынка, стоит ожидать переориентации объемов некоторых стран в США, в т.ч. с рынка ЕС, считает Алюминиевая ассоциация. Как результат, увеличится спрос на металл на рынке ЕС и, соответственно, вырастут цены на алюминий для отраслей последующего передела.

Высокая цена на алюминий, являющаяся следствием выбывания с рынка "РУСАЛа", замедлит экономический рост, повлияет на конкурентоспособность экспортно-ориентированных европейских индустрий (автопром и транспортное машиностроение), считает отраслевое лобби. Особенно может пострадать Германия.

Кроме того, каждый сплав отдельного поставщика квалифицируется не только прокатчиком, но и конечным потребителем. Нарушения цепочек поставок в таких связках наиболее негативно скажутся на местных потребителях, так как квалификация нового поставщика/сплава/агрегата может занять до года. Европейский рынок не будет в состоянии оперативно покрыть дефицит.

В 2017 году потребление алюминия в ЕС составило 7,7 млн тонн, в то время как собственные производственные мощности не превышают 2,6 млн тонн. Текущий дефицит рынка, который может быть покрыт только за счет импортной продукции, составил 5,1 млн тонн. Согласно оценкам, приведенным Алюминиевой Ассоциацией, потребление будет только расти и к 2022 году прогнозируется на уровне 8,5 млн тонн.

На США в IV квартале прошлого года пришлось 18% продаж "РУСАЛа". Аналогичные доли у Азии и внутреннего рынка. ЕС является основным рынком реализации - 45%. Продажи "РУСАЛа" в США в марте были сначала задеты введением 10%-ной пошлины, а после включения компании в SDN-лист 6 апреля стали невозможными.