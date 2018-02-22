Александр Чуваев принял участие в заседании бюро правления РСПП

11 апреля в Москве прошло заседание бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В нем принял участие Александр Чуваев, вице-президент РСПП, генеральный директор ПАО "Фортум". На заседании правления обсуждались вопросы развития электроэнергетики в части финансирования программ модернизации генерирующего оборудования.

По поручению Президента РФ Правительством с привлечением деловых сообществ должны быть разработаны механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики. РСПП представит свое видение в Правительство Российской Федерации.