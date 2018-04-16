Четыре тысячи судебных исков АО "Каббалкэнерго" к должникам вступили в силу

Фактическое поступление на счета АО "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети") денежных средств в размере 46,93 млн рублей – результат претензионно-исковой работы юридической службы Общества в первом квартале 2018 года.

Руководствуясь своим правом требовать у злостных неплательщиков полного погашения долгов в судебном порядке, за три месяца 2018 года юристами компании в судебные инстанции было передано 1 934 исковых заявления о взыскании дебиторской задолженности с потребителей, нарушающих договорные обязательства, на общую сумму 123,7 млн рублей. Сумма направленных в суды 160 исков в отношении юридических лиц составила 110,3 млн рублей.

Еще один показатель работы юридической службы Общества – 3 928 судебных актов, вступивших в законную силу, на сумму 114,96 млн рублей. По состоянию на 31 марта задолженность по этим актам еще не оплачена.

"Применяя установленные действующим законодательством санкции, энергетики обеспечивают бесперебойное и качественное энергоснабжение добросовестных потребителей, поэтому АО "Каббалкэнерго" будет продолжать претензионно-исковую работу по взысканию задолженности с потребителей в полном объеме", - отметили в энергетической компании.

По итогам первого квартала т.г. охват претензионно-исковой работой составил 99,5%.