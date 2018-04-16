Дагестанская энергосбытовая компания призывает не поддаваться на провокации лже-энергетиков

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") периодически сталкивается с фактами мошеннических действий лже-энергетиков, представляющихся сотрудниками энергокомпании. Под видом контролеров они проверяют приборы учета потребителей. При этом предъявляют документ, подтверждающий их полномочия. Рядовому потребителю сложно ориентироваться, где настоящее удостоверение, а где подделка.

Подобный случай произошел совсем недавно в столице республики. В компанию обратилась жительница г. Махачкалы Галина С. с заявлением о противоправных действиях работника дагестанской энергосбытовой компании. Как пояснила пострадавшая, в магазин, владельцем которого она является, явился некий мужчина, который предъявил удостоверение работника энергосбытовой компании на имя Магомеда А. Со слов работника магазина (Галина С. на тот момент была в отъезде) указанный мужчина грозился штрафом за то, что в магазине установлен старый счетчик.

"После моего возвращения я встретилась в своем магазине с Магомедом А. Он утверждал, что в течение одного дня решит мою проблему со счетчиком и попросил заплатить 4800 рублей. Взамен он обещал заменить прибор учета (хотя счетчик я устанавливала в 2013 году) и оформить соответствующие документы. В связи с тем, что он предъявил мне удостоверение работника энергосбытовой компании, я ему поверила и передала деньги (факт разговора и передачи денег зафиксирован камерой видеонаблюдения магазина)", - рассказывает Галина С.

Однако никакой замены счетчика не произошло, а лже-энергетик перестал отвечать на звонки. Пострадавшая обратилась к энергетикам с просьбой разъяснить ситуацию. Проверкой, проведенной Департаментом обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО "МРСК Северного Кавказа" установлено, что лицом, предъявившим удостоверение работника ПАО "ДЭСК" на имя Магомеда А., является Магомед Ю., в отношении которого неоднократно направлялись обращения в правоохранительные органы по факту аналогичных противоправных действий. Необходимо отметить, что среди работников энергосбытовой и сетевой компаний региона такие люди не числятся. В настоящее время Магомед Ю. задержан, в его отношении проводятся необходимые следственные действия.



По словам управляющего директора ПАО "ДЭСК" Магди Гитинова, Общество реализует все предусмотренные законом меры по борьбе с лже-энергетиками.

"Должен отметить, - говорит М. Гитинов, - прежде чем проводить какой-либо осмотр, проверяющее лицо обязано предъявить служебное удостоверение. Убедиться в его подлинности можно по печати ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания". Печать какого-либо другого отделения не является действительной. Во-вторых, если нет удостоверения или его подлинность вызывает сомнения, потребитель имеет полное право отказать в доступе к электроустановке. После осмотра представитель ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в обязательном порядке составляет акт, с которым обязан ознакомить потребителя. В-третьих: контролер не вправе требовать от абонента какой-либо оплаты ему лично".

"Хочу обратиться к жителям республики с просьбой быть более бдительными и не поддаваться на провокации лже-энергетиков", - подытожил Магди Гитинов.

При возникновении сомнений относительно принадлежности появившихся на пороге дома специалистов-энергетиков и о фактах осмотра приборов учета абонент может сообщить по телефону Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО "МРСК Северного Кавказа" в Махачкале – 51-57-94, а также по телефону "горячей линии" 8-800-775-39-19. И если сомнения подтвердились - заявить о возникшей ситуации в правоохранительные органы.