Компания "ТЕХНОЛИНК" представит аппаратные и программные средства для автоматизации производства в эпоху промышленного интернета на конференции "АПСС-Тюмень 2018"

PACSystems RX3i

25 апреля 2018 года в Тюмени впервые состоится Специализированная конференция "АПСС-Тюмень 2018" (Автоматизация: Проекты. Системы. Средства). Организатор ООО "ЭКСПОТРОНИКА". Конференция пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области. В этом году мероприятие посвящено тематике "Industry 4.0 – принципы создания цифрового предприятия".

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Спонсор конференции, ГК "ТЕХНОЛИНК" – авторизованный дистрибьютор и поставщик решений GE Automation & Controls и GE Digital (ранее GE Intelligent Platforms, GE Fanuc) в области автоматизации промышленного производства, одобренный партнёр LabWare LIMS и Horner APG на территории России и стран СНГ представит аппаратные и программные средства для автоматизации производства в эпоху промышленного интернета.

Компания имеет высокий уровень компетенций в создании АСУТП, АСАК, MES, LIMS и выполняет полный цикл работ (обследование предприятий, проектирование, поставка технических средств и программного обеспечения, ввод в действие, техническая поддержка и обучение специалистов).

В рамках своей презентации компания познакомит участников с аппаратными и программными средствами производства GE для автоматизации предприятий в эпоху промышленного интернета, в частности продемонстрирует PACSystems RX3i CPE 400 (инновационное решение, интегрирующее технологии промышленного интернета в классические системы управления), а также расскажет об опыте практического применения цифровых двойников оборудования/процессов (оптимизация технологических процессов и превентивная диагностика оборудования).

PACSystems RX3i – гибкая и высокопроизводительная система управления от GE Automation & Controls, широко представленная в самых различных областях, включая системы водоснабжения и канализации, промышленные котельные, машиностроение, автомобильную, химическую и нефтегазовую отрасли.

PACSystems RX3i CPE400 обеспечивает оптимальное детерминированное управление технологическим процессом в режиме реального времени, где встроенный Field Agent позволяет максимально использовать возможности промышленного интернета. PACSystems RX3i CPE400 гарантирует надёжный, защищённый обмен данными и широкие аналитические возможности за счёт внедрения облачных технологий на базе платформы pdix.

При планировании развития производства важно использовать инновационные информационные технологии и передовую аналитику для организации и улучшения рабочих процессов. Необходимы решения, которые помогут уменьшить незапланированное время простоя, оптимизировать отдельные операции и производственные процессы в целом, действовать на опережение. Создание цифровых двойников оборудования и процессов - отправная точка для цифровой трансформации производства. Датчики и локальные системы управления безопасно передают данные об оборудовании в единое хранилище производственных данных, которое может быть размещено как на локальных серверах предприятия, так и в облаке предприятия или в pdixTM, первой облачной операционной системе для промышленного интернета вещей.

GE CSense – решение для систем усовершенствованного управления и оптимизации технологического процесса путём формирования математической модели и её интеграции в существующие контуры управления. Математическая модель строится с использованием нейронных сетей или правил нечёткой логики. Модели применяются для создания виртуальных анализаторов (там, где прямое измерение невозможно, или выполняется не так часто, как это необходимо), решения задач многопараметрического управления, стабилизации и оптимизации технологических режимов с учётом известных ограничений и на основе ключевых показателей эффективности.

Превентивный мониторинг состояния основного производственного оборудования выполняется на основе решения GE SmartSignal. Решение обеспечивает раннее предупреждение об отказах оборудования с указанием типа неисправности и приоритета, определение отклонений в поведении оборудования, влияющих на его надёжность, предупреждение катастрофических отказов оборудования. Система превентивной диагностики постоянно собирает и анализирует данные. Решение помогает сократить время незапланированных простоев, повысить доступность оборудования, снизить затраты на техническое обслуживание и потери производства.

В деловой программе конференции "АПСС-Тюмень 2018" также будут представлены доклады и презентации ведущих компаний в области промышленной автоматизации. В их числе Siemens, EPLAN, Pepperl+Fuchs, Hirschmann, Getac, ПРОСОФТ, АВЕОН, ТПД "ПАРИТЕТ" и др.

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По вопросам участия, посещения и сотрудничества Вы можете обращаться к менеджерам проекта: ООО "ЭКСПОТРОНИКА"

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