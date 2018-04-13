"Ростелеком" предоставил услуги связи магазинам сети "Магнит" в Кировской области

"Ростелеком" создал в Кировской области оптическую инфраструктуру связи для 92 магазинов "Магнит" и "Магнит Косметик" и предоставил ритейлеру доступ в интернет. В охват оптической сети оператора вошли торговые точки в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском, Советске, Котельниче. Для подключения новых магазинов "Ростелеком" в рамках собственных инвестиций построил пять километров волоконно-оптических линий связи.

Надежный скоростной интернет необходим в розничной сети клиента для бесперебойного функционирования онлайн-касс, координации работы торговых точек, решения логистических задач и другого.

В перспективе клиент может воспользоваться и другими современными услугами связи "Ростелекома": интерактивным телевидением, облачными сервисами, такими как "Виртуальная АТС", "Управление взаимоотношениями с клиентами" и др.

"Розничная сеть "Магнит" уже не первый год работает с нами, – комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кировского филиала компании "Ростелеком" Андрей Казаков. – Как положительный результат этого сотрудничества мы рассматриваем решение подключить наши услуги еще в сотне торговых точек, которые ранее получали доступ в интернет от альтернативных операторов. Всего в регионе мы оказываем услуги связи на 241 объекте сети "Магнит", включая магазины и офисы компании".

