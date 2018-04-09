Станции АО "ДВЭУК" увеличили производство тепло- и электроэнергии в 1 кв. 2018 года

С января по март 2018 года мини-ТЭЦ на о. Русский во Владивостоке выработали 46,4 млн кВт⋅ч электроэнергии и отпустили 79,2 тыс. Гкал тепловой энергии.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года станции АО "ДВЭУК" увеличили производство электроэнергии на 2,8%, теплоэнергии – на 9,4%. Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку электроэнергии снизился на 7,7% и составил 178,1 г/кВт⋅ч. УРУТ на отпуск тепловой энергии снизился на 11,1% и составил 177,1 кг/Гкал.

Тепло- и электроэнергию производят мини-ТЭЦ "Центральная" (33 МВт; 123,3 Гкал/час) и мини-ТЭЦ "Океанариум" (13,2 МВт; 29,54 Гкал/час). Станции являются частью энергосистемы о. Русский и обеспечивают энергоснабжение Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

Всего на островной территории силами АО "ДВЭУК" построено три мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.