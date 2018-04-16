В "Оренбургэнерго" проверяют готовность к массовым ремонтам

Во всех подразделениях филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" проверяют готовность к началу массовых ремонтных работ.

Центральная комиссия, в состав которой входят представители технических служб филиала, проверяет готовность персонала к проведению массовых ремонтных работ и производству оперативных переключений, оценивает обеспеченность работающих бригад необходимыми инструментом, средствами защиты, специальной одеждой.

Члены комиссии завершат проверки к 20 апреля, а после майских праздников бригады электросетевых подразделений приступят к выполнению работ ремонтной кампании 2018 года, получат разрешения на производство массовых ремонтных работ.

