Атоммаш впервые в России изготовил днище реактора ВВЭР-ТОИ

Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион ГК "Росатом" "Атомэнергомаш") изготовила днище корпуса реактора для энергоблока №1 Курской АЭС-2. Это первый из ядерных реакторов по проекту ВВЭР-ТОИ, который производится в контуре Госкорпорации "Росатом".

Операция прошла в два этапа. На термопрессовом участке Волгодонского филиала компании "АЭМ-технологии" "Атоммаш" была произведена разгибка поковки. Кованую стальную заготовку в форме трубы под давлением пресса разогнули в лист металла. Это единственный способ, позволяющий получить бесшовную листовую заготовку требуемых габаритных характеристик.

Второй этап операции — штамповка днища. Заготовка прошла трехступенчатый нагрев на протяжении 6 часов при максимальной температуре 1070 градусов. Далее лист весом в 64 тонны и толщиной 300 мм поместили в специально изготовленную штамповую оснастку и выполнили операцию по штамповке на прессе усилием 12 000 тонносил.

ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный, информатизированный) — логическое развитие энергоблоков поколения 3+ и эволюционный шаг в совершенствовании конструкции корпусов реакторов для реакторных установок большой мощности. Данный тип реакторной установки предусматривает увеличение габаритов обечайки активной зоны корпуса реактора, применение усовершенствованных сварочных материалов, а также оптимизацию конструкции парогенераторов.

В проекте ВВЭР-ТОИ учитывается многолетний опыт сооружения и эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР. Проектные решения оптимизированы с целью обеспечения высоких экономических показателей при максимальном уровне безопасности работы блока.