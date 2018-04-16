II очередь энергомоста Якутия – Иркутская область заработает в 4 кв. 2018 года

АО "ДВЭУК" заключило договор генерального подряда с ООО "Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН" на выполнение работ по реконструкции двух подстанций в Западном энергорайоне Республики Саха (Якутия). Электросетевые объекты будут модернизированы для технологического присоединения II очереди энергомоста Якутия – Иркутская область.

Реконструкция включает в себя расширение открытого распределительного устройства 220 кВ подстанции "Пеледуй" на две линейные ячейки для технологического присоединения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог (2 цепи), а также установку трех шунтирующих реакторов на подстанции "Городская" для обеспечения нормативных параметров работы Западного энергорайона Республики Саха (Якутия).

Согласно условиям договора генподряда, стоимость строительно-монтажных работ составит 269,4 млн рублей, срок выполнения – 4 кв. 2018 года. Ранее ООО "Северный Стандарт" разработало по заказу АО "ДВЭУК" проект реконструкции подстанций, который получил положительное заключение государственной экспертизы.

Подстанции "Пеледуй" и "Городская" входят в состав воздушной линии 220 кВ "Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй" с отпайкой до НПС-14. Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи, которая обеспечивает надежное энергоснабжение объектов нефтепровода ВСТО и других потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах Республики Саха (Якутия).

Отметим, что строительство энергомоста Якутия – Иркутская область реализуется в два этапа на принципах государственно-частного партнерства. В 2016 году структуры ПАО "Полюс" выполнили первый этап проекта, включающий в себя строительство одной цепи ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог и двухцепной ВЛ 110 кВ Сухой Лог – Вачинская.

Реализация второго этапа предполагает строительство силами ПАО "ФСК ЕЭС" второй цепи ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог и двухцепной ВЛ 220 кВ Сухой Лог – Мамакан с подстанциями 220 кВ "Чертово Корыто" и 220/110 кВ "Сухой Лог". Общая протяженность линейной части составит 435 км, трансформаторная мощность новых подстанций – 450 МВА.

Энергомост обеспечит выдачу избыточной мощности Вилюйского каскада ГЭС в Республике Саха (Якутия) на энергодефицитный север Иркутской области для надежного энергоснабжения потребителей Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов, в том числе крупных золоторудных месторождений – Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское.