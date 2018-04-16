Внимание, новинка: светодиодные светильники ДБО 4, 7, 10 и 14 Вт

В рамках развития ассортимента светодиодной светотехники для бытового освещения Группа компаний IEK расширяет модельный ряд светодиодных светильников ДБО и выводит на рынок линейные светильники Т5 мощностью 4, 7, 10 и 14Вт.

Светодиодные светильники ДБО IEK® предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений, местного освещения функциональных зон (рабочих поверхностей на кухне, подсветка зеркал, картин и т.п). Являются энергоэффективной заменой светильников с люминесцентной лампой Т5.

Светодиодные светильники ДБО IEK® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.

Основные достоинства светодиодных светильников ДБО IEK®

Легкий монтаж, набор креплений в комплекте;

Возможность шлейфового соединения в ряд до 20 светильников (ДБО 3004 до 10 шт);

Компактный корпус;

Материал корпуса — пластик ПВХ;

Выключатель на корпусе;

Сетевой шнур длиной 1 м и шлейфовый штекер в комплекте;

Срок гарантии 2 года.

Технические характеристики светодиодных светильников ДБО IEK®

Световая отдача: свыше 90 Лм/Вт;

свыше 90 Лм/Вт; Цветовая температура: 4000К;

4000К; Угол раскрытия луча: 120°;

120°; Степень защиты от влаги и пыли: IP20;

IP20; Диапазон входных напряжений: от 220В до 240В;

от 220В до 240В; Диапазон рабочих температур эксплуатации: от —20°С до + 40°С;

от —20°С до + 40°С; Срок службы: 25 000 часов.

Светодиодные светильники ДБО IEK® поставляются в яркой информативной упаковке, представленной в новом фирменном стиле светотехники IEK®.