Внимание, новинка: светодиодные светильники ДБО 4, 7, 10 и 14 Вт

ЭЛЕКТРО 2018
17 апреля 2018, 14:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках развития ассортимента светодиодной светотехники для бытового освещения Группа компаний IEK расширяет модельный ряд светодиодных светильников ДБО и выводит на рынок линейные светильники Т5 мощностью 4, 7, 10 и 14Вт.
Светодиодные светильники ДБО IEK® предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений, местного освещения функциональных зон (рабочих поверхностей на кухне, подсветка зеркал, картин и т.п). Являются энергоэффективной заменой светильников с люминесцентной лампой Т5.
Светодиодные светильники ДБО IEK® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.
Основные достоинства светодиодных светильников ДБО IEK®
Технические характеристики светодиодных светильников ДБО IEK®
Светодиодные светильники ДБО IEK® поставляются в яркой информативной упаковке, представленной в новом фирменном стиле светотехники IEK®.