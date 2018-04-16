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Внимание, новинка: светодиодные светильники ДБО 4, 7, 10 и 14 Вт

Внимание, новинка: светодиодные светильники ДБО 4, 7, 10 и 14 Вт

17 апреля 2018, 14:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках развития ассортимента светодиодной светотехники для бытового освещения Группа компаний IEK расширяет модельный ряд светодиодных светильников ДБО и выводит на рынок линейные светильники Т5 мощностью 4, 7, 10 и 14Вт.

Светодиодные светильники ДБО IEK® предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений, местного освещения функциональных зон (рабочих поверхностей на кухне, подсветка зеркал, картин и т.п). Являются энергоэффективной заменой светильников с люминесцентной лампой Т5.

Светодиодные светильники ДБО IEK® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.

Основные достоинства светодиодных светильников ДБО IEK®

  • Легкий монтаж, набор креплений в комплекте;
  • Возможность шлейфового соединения в ряд до 20 светильников (ДБО 3004 до 10 шт);
  • Компактный корпус;
  • Материал корпуса — пластик ПВХ;
  • Выключатель на корпусе;
  • Сетевой шнур длиной 1 м и шлейфовый штекер в комплекте;
  • Срок гарантии 2 года.

Технические характеристики светодиодных светильников ДБО IEK®

  • Световая отдача: свыше 90 Лм/Вт;
  • Цветовая температура: 4000К;
  • Угол раскрытия луча: 120°;
  • Степень защиты от влаги и пыли: IP20;
  • Диапазон входных напряжений: от 220В до 240В;
  • Диапазон рабочих температур эксплуатации: от —20°С до + 40°С;
  • Срок службы: 25 000 часов.

Светодиодные светильники ДБО IEK® поставляются в яркой информативной упаковке, представленной в новом фирменном стиле светотехники IEK®.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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