Экспорт электротехнической продукции

16 апреля, в первый день выставки ЭЛЕКТРО, прошла эксперт-сессия "Формирование и реализация экспортной стратегии российских предприятий электротехнической промышленности", на которой обсуждались вопросы методы государственной поддержки высокотехнологичного экспорта и путях определения экспортной стратегии.

АО "Российский экспортный центр" – это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий спектр финансовых и нефинансовых услуг. В 2017 г. объем поддержанного экспорта составил 14,5 млрд. $, АО "ЭКСАР" заключило 187 договоров страхования и перестрахования на сумму поддержанного экспорта 13 млрд. $, а АО "Росэксмбанк" предоставил финансирование на поддержку экспорта 66 млрд. рублей. В 2016 АО "РЭЦ" поддержал более 500 экспортеров.

Общий портфель решений для российских экспортеров более 100. В России 15 представительств в регионах от Калининграда до Хабаровска и 18 партнёрских точек присутствия в регионах России (ТПП + соглашения с субъектами РФ). За рубежом находятся 9 представительств: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Вьетнам, Китай, Иран, Аргентина. В 2018 планируют открыть представительства ещё в Индии, Индонезии, ЮАР, Мексике и ОАЭ.

Наиболее востребованные финансовые решения: кредитование экспортных контрактов, предоставление банковских гарантий, страхование экспортных кредитов и инвестиций (в том числе экспорто-ориентированных производств). Нефинансовые: анализ внешних рынков, программа поддержки международной сертификации и омологации на внешних рынках, логистическое сопровождение сервиса, продвижение на внешние рынки (выставочно-конгрессная деятельность), международное патентование, таможенное администрирование экспортной деятельности.

Как рассказал Владимир Белоусов, директор по тяжелому и энергетическому машиностроению АО "Российский экспортный центр", в 2017 году из поддержанных проектов 18% пришлось на машиностроение, 8% на энергетику и 2% на приборостроение. Он отметил, что полный перечень услуг доступен на сайте АО "РЭЦ" www.exportcenter.ru и возможно обращение через сайт в режиме "единого окна".

Валерий Абызов, руководитель проекта по сертификации АО "Российский экспортный центр", отметил, что к ним поступает довольно мало заявок от электротехников, поэтому, возможно, о каких-то востребованных для компаний услугах они просто не знает. Но заверил, что при более активном обращение рассматривают расширение сферы деятельности для облегчения транзита на экспортные рынки.

Направление по международной адаптации экспортных товаров оказывает следующие виды поддержки:

Информационно-консультационная поддержка: предоставление аналитической информации; предоставление информации экспортеру об обязательных требованиях на внешних рынках к продукции и процедурах ее оценки соответствия; об организациях, которые выдают необходимые документы об оценке соответствия; о нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, и помощь в их получении.

Содействие в проведении испытаний и аудита: по оформлению заявки и комплекта документов для подачи в орган по оценке соответствия; в проведении испытаний продукции; в проведении аудита в организации; в оформлении технического файла; в выборе органа по оценке соответствия.

Оформление сертификата свободной продажи: подтверждение наличия оформленных документов, необходимых в соответствии с законодательством России для обращения на территории России, и свободного обращения продукцию на внутреннем рынке.

Предоставление онлайн услуг: Портал РЭЦ по торговым барьерам в отношении товаров российского экспорта "Навигатор по барьерам" и "Справочник экспортера" - основные ограничения экспорта товаров, связанные с техническими барьерами в торговле, пути и способы их преодоления.

Взаимодействие с регуляторами по механизмам и инструментам поддержки экспортеров Росстандартом, Минпромторгом, Минсельхозом и Евразийской экономической комиссией.

Жанна Мартынова, генеральный директор ООО "ВладВнешСервис", член Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, рассказала о том, как развить экспортные продажи с помощью статистики ВЭД. В её компании применяют алгоритмы глубокого поиска в таможенной статистике, чтобы выявить трендовые (не разовые) динамики роста или падения того или иного товара. Таким образом, можно решить целый ряд задач – от выбора конкретной рыночной ниши до корректировки ассортимента и ценообразования уже существующего товарного бизнеса.

Рынок экспорта электротехники в 2017 году вырос относительно 2016 года на 4,7%, составив 4,32 млрд. $. И, неожиданно, одним из основных торговых партнеров стала Германия, куда активно ввозятся волоконно-оптические кабели, статические преобразователи и автоматические выключатели. Период устойчивого роста экспорта волоконно-оптических кабелей составляет уже 28 месяцев, в четвертом квартале 2017 года их экспорт составил 8,2 млн. $ и это прирост на 42,3% относительно четвертого квартала 2016 года. Кроме того ещё одной перспетивной нишей стали проводники медные электрические на напряжение более 1000 В, прирост в четвертом квартале 2017 к четвертому кварталу 2016 года составил 159,2%, период устойчивого роста составил 8 месяцев, а основной импортер - Армения. Таким образом, с помощью изучения экспортной и импортной статистики, можно находить новые рынки и ниши.