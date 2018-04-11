Энергетики Костромаэнерго провели экскурсию для студентов Костромского энергетического техникума

Специалисты Городского РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" провели экскурсию на ПС 110/35 кВ "Северная" для студентов Костромского энергетического техникума им. Ф.В. Чижова (КЭТ), обучающихся по специальности "Электрические станции, сети и системы". Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов", которая направлена на популяризацию инженерных и рабочих профессий среди учащихся и молодежи.

Место экскурсии было выбрано неслучайно: подстанция "Северная" - важный питающий центр, обеспечивающий электроснабжение северо-восточной части Костромы. Будущие электромонтёры познакомились здесь с современными технологиями управления энергосистемой, организацией работы диспетчеров, а также воочию увидели, как работает подстанционное оборудование. По окончании мероприятия они смогли задать вопросы организаторам и персоналу подстанции.

"Впечатления от посещения подстанции "Северная" остались очень яркие, - поделился впечатлениями от экскурсии студент 2 курса Данила Чехов. – Я убедился в том, что наша будущая профессия ответственная и очень востребованная".

Такие акции, как "Неделя без турникетов" очень полезны. Ведь для того, чтобы стать профессионалом в любой отрасли, теоретических знаний недостаточно - нужно еще понимать, как применить их на практике. Спасибо работникам Костромаэнерго за экскурсию, за плодотворное сотрудничество с нашим техникумом и профориентационную деятельность, - отметил куратор группы, преподаватель КЭТ Павел Большаков.

Костромаэнерго уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для последующей работы на предприятии. Помимо экскурсий, энергетики регулярно проводят для учащейся молодежи Дни открытых дверей, различные профориентационные акции и мероприятия.