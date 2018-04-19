РМК приобрела Тарутинское месторождение меди

Русская медная компания (РМК) заключила соглашение с Polymetal International plc об обмене месторождения Тарутинское в России, принадлежащего Polymetal, на месторождение Восточно-Тарутинское в Казахстане, принадлежащее РМК.

В результате сделки Polymetal получил 85% в ТОО "Тарутинское", владеющем лицензией на разработку золотомедного месторождения Восточно-Тарутинское в Казахстане. В обмен на это Polymetal передал РМК 100% в ООО "Восточный Базис", которому принадлежит лицензия на разработку золотомедного месторождения Тарутинское в Челябинской области России.

Сделка представляет собой обмен активами и не предусматривает дополнительных платежей или отложенного вознаграждения. Она обеспечивает выгоды для обеих сторон за счет улучшения логистической связи месторождений с существующими перерабатывающими фабриками. Восточно-Тарутинское расположено на той же (казахстанской) стороне границы, что и перерабатывающая фабрика Варваринского месторождения Polymetal. Тарутинское расположено в Чесменском районе Челябинской области примерно в 30 км от Михеевского горно-обогатительного комбината РМК, который работает в Варненском районе.

"Преимущества “Тарутинского” для РМК заключаются в характеристиках местной руды и территориальной близости месторождения к перерабатывающим мощностям компании в Челябинской области. Внедренные на Михеевском горно-обогатительном комбинате технологии позволят эффективно извлекать из руды полезный компонент, а благодаря географическому положению предприятия мы сможем оптимизировать транспортные издержки", – прокомментировал президент РМК Всеволод Левин.

Восточно-Тарутинская лицензионная площадь (66,4 км2) расположена в Карабалыкском муниципальном районе Костанайской области и образует восточную часть минерализации, простирающуюся по обе стороны от границы между Россией и Казахстаном. Это золотомедное месторождение скарного типа с прожилковыми вкраплениями минерализации. Минеральные ресурсы месторождения по Кодексу JORC оцениваются в 6,4 млн т руды при содержании меди 1,06% (68 тыс. т) и 0,07 г/т золота (450 кг).

Лицензионная площадь "Тарутинское" (1,8 км2) частично принадлежала Polymetal с 2013 г. В январе прошлого года компания консолидировала 100% долю в месторождении. Оценка его запасов согласно протоколу ГКЗ включает порядка 4,6 млн т руды при содержании меди 1,39% (63,7 тыс. т) и 0,09 г/т золота (420,8 кг).

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"