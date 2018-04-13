"Рязаньэнерго" завершает подготовку оборудования к грозовому сезону

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" завершает подготовку электрических сетей региона к предстоящему периоду повышенной грозовой активности. План мероприятий был разработан сотрудниками филиала с учетом анализа нарушений в работе электрооборудования по причине воздействия грозовых перенапряжений в прошлом сезоне.

Грозовой сезон - достаточно серьезный период для энергетиков, в который увеличиваются риски повреждения электрооборудования, связанные с грозовой активностью. Многолетняя практика показывает, что на территории Рязанской области его пик приходится на начало мая - середину июня.

При подготовке к предстоящему грозовому периоду сотрудники "Рязаньэнерго" уделяют особое внимание проверке и испытанию средств защиты от перенапряжений оборудования подстанций и ЛЭП всех классов напряжения, ведут работу по замене изношенных изоляторов, проверку заземлений всех грозотросов, целостности заземляющих проводников у опор, электрооборудования, зданий производственных баз, состояния разрядников и ограничителей перенапряжения. К началу сезона грозовой активности все перечисленные работы будут завершены.

В настоящее время проведены инженерные осмотры всех подстанций 35 кВ и выше, складов ГСМ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений. Обеспечена готовность регистраторов аварийных событий и других устройств определения мест повреждения на ЛЭП, установленных на подстанциях "Рязаньэнерго". Производственные отделения и районы электрических сетей "Рязаньэнерго" полностью укомплектованы аварийным резервом трансформаторов, изоляторов и другого оборудования, чаще всего повреждаемого от грозовых явлений.

Оперативный персонал предприятия отработал действия по определению мест повреждения на ЛЭП, а также по ликвидации сбоев в электроснабжении на специальных противоаварийных тренировках, а также прошел дополнительные инструктажи по работе в условиях грозы.

