В "Карелэнерго" поддержали Всероссийскую акцию "Неделя без турникетов"

В период с 16 по 22 апреля специалисты филиала МРСК Северо-Запада рассказывают ребятам, стоящим на пороге выбора профессии, об энергетике.– В "Карелэнерго" работают не только электромонтеры, линейщики и оперативно-выездной персонал. У нас есть представители многих других специальностей, которые все вместе обеспечивают надежное функционирование электросетевого комплекса, – рассказывает заместитель начальника управления по работе с персоналом Анжелика Тарачева.Релейщики, диспетчеры, связисты, специалисты охраны труда, водители, юристы, экономисты, специалисты IT-технологий – каждая из этих специальностей имеет свои особенности в энергетике. Для ребят, решивших связать свою профессиональную деятельность с энергетикой, открыты практически безграничные возможности.Прямое общение с представителями профессии позволяет участникам встреч оценить перспективы и востребованность профессии, помогает осознанно принять решение о будущей работе.Девятиклассники Хаапалампинской основной школы, посетившие производственное отделение "Западно-Карельские электрические сети" в Сортавале, признали, что работа на подобных предприятиях сложная, связанная с риском для жизни, поэтому здесь должны трудиться люди с повышенной мерой личной ответственности, имеющие достойное образование и готовые повышать свою квалификацию.Опасность профессии сотрудники "Карелэнерго" всегда подчеркивают особо. По этой причине в ходе встреч школьники и студенты повторяют основные правила поведения вблизи энергообъектов и безопасного использования бытовых электроприборов. Старшим ребятам предоставляется уникальная возможность провести реанимационные действия пострадавшему при помощи тренажера "Гоши".В "Карелэнерго" всегда рады молодым кадрам. Накануне "Недели без турникетов" представители предприятия приняли участие в ярмарке технических и инженерных вакансий "ТЕХНО.PRO" в ПетрГУ. Как попасть на работу в престижную карельскую компанию выпускнику вуза, какие требования предъявляют к соискателю, каковы перспективы профессионального роста, – на эти и другие вопросы посетителям ярмарки вакансий ответили молодые специалисты "Карелэнерго".Больше узнать о профессиях в энергетике и определить свое профессиональное будущее ребятам помогут книги, изданные в компании. Стоящим на пороге выбора пригодится книга "Профессии в энергетике", в которой специалисты "Карелэнерго" рассказывают о своей сложной, но очень интересной работе, а ребятам помладше будет любопытно открыть для себя новую профессию и раскрыть "Тайну синего пульта" со сказочными героями, придуманными карельской писательницей Еленой Кригер. Эти издания доступны в электронном виде на специализированном портале МРСК Северо-Запада.