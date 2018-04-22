Энергетики МОЭСК продолжают восстанавливать электроснабжение, нарушенное стихией

Одна ночь потребовалась энергетикам ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети"), чтобы восстановить электроснабжение потребителей по линиям электропередач 6-10 кВ в Новой Москве, на востоке и западе Подмосковья, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля.

Напомним, гроза с порывами ветра до 25 м/с и сильным дождем спровоцировала падение деревьев и обрыв линий электропередач. Больше других пострадали север и запад области. Энергетики МОЭСК, несмотря на тяжелейшие погодные условия, трудятся в круглосуточном режиме. На некоторых участках порывы ветра достигают такой силы, что препятствуют проведению работ на высоте.

Энергетиками МОЭСК была удержана высоковольтная сеть, что позволило избежать отключения электроэнергии в Москве и крупных городах области. Все социально значимые объекты незамедлительно были подключены от передвижных электростанций вплоть до восстановления электроснабжения по нормальной схеме.

На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях 6-10 кВ в Раменском, Серпуховском, Подольском районах области, в Клинском – на севере Подмосковья. Также энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей на линиях 0,4 кВ и оперативно устраняют вновь возникшие отключения, вызванные непогодой.

В восстановительных работах задействовано 126 бригад в составе 739 человек и более 170 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивается при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт.

По причине сохраняющихся неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 18 м/с) в компании продолжает действовать особый режим работы.

По всем вопросам по подключению линий можно обращаться по телефону "Светлой линии" 8-800-700-40-70.