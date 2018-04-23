Директором Представительства Системного оператора в Калужской области назначен Вячеслав Бунин

23 апреля 2018 года директором Представительства АО "СО ЕЭС" в Калужской области назначен Вячеслав Бунин, ранее работавший заместителем начальника Оперативно- диспетчерской службы Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области" (Белгородское РДУ).

Вячеслав Анатольевич Бунин родился 12 ноября 1980 года в с. Лебединовка Аламединского района Киргизии. В 2003 году окончил Киргизский технический университет в Бишкеке по специализации "Электроснабжение", получив квалификацию "инженер".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в ОАО "Северэлектро", г. Бишкек, где прошел путь от электромонтера оперативно-выездной бригады 3 разряда Восточного РЭС до диспетчера Оперативно-диспетчерской группы. В 2009 году перешел на работу в филиал ОАО "МРСК Центра" -"Белгородэнерго" диспетчером центра управления сетями (ЦУС) Белгородских электрических сетей.

В 2014 году Вячеслав Бунин пришел в Белгородское РДУ диспетчером Оперативно-диспетчерской службы (ОДС). В 2016 году назначен на должность заместителя начальника ОДС.

В связи с прекращением деятельности Белгородского РДУ в рамках оптимизации структуры Системного оператора и созданием в Белгородской области Представительства АО "СО ЕЭС", в компетенцию которого входят задачи, не связанные непосредственно с оперативно-диспетчерским управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы в реальном времени, Вячеслав Бунин с марта 2017 года по апрель 2018 года работал в филиале ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" диспетчером ЦУС.

За время трудовой деятельности несколько раз повышал квалификацию.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее занимавший должность директора Представительства АО "СО ЕЭС" в Калужской области Алексей Валерьевич Корешков переведен в Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" на должность Заместителя директора по развитию технологий диспетчерского управления.