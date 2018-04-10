LAPP обновляет фирменный стиль на выставке Hannover Messe - 2018

Компания LAPP, эксперт в области технологий соединения, развивает свой бренд. Используя имя LAPP – заглавными буквами без дополнительных "приставок" – семейная компания подчёркивает глобальную целостность группы компаний и своё позиционирование как ведущего поставщика решений в области соединительных технологий. В будущем все международные дочерние компании и департаменты будут использовать имя LAPP без каких либо дополнений (ранее Lapp Russia, Lapp France, Lapp Italy и т.д.). Основной тезис прост – одно имя и один логотип для всей компании, одинаковый высокий уровень сервиса для клиентов всегда, где бы они ни находились. Новый фирменный стиль будет впервые представлен на стенде компании на выставке Hannover Messe. В будущем фамилия Lapp будет представлять существующие ценности компании – ориентированность на успех, ориентированность на клиента, инновации и семейные ценности.

Обновлённый логотип LAPP – это визуализация свершившегося факта, что компания, основанная как производитель кабельной продукции, выросла до поставщика системных решений в области соединительный технологий. Аффикс “Cables”, который использовался во многих странах с момента основания компании в 1959 году, исчезнет. В последние годы LAPP успешно развилась до поставщика интегрированных решений и бренд-продукции для широкого перечня отраслей промышленности и областей применения. Доказательством успеха стали результаты прошедшего финансового года.

“Сейчас настало правильное время для введения единого имени и логотипа во всём мире”, – объясняет глава правления Andreas Lapp. Поворотным элементом решения стали наши клиенты и их потребности. “В настоящее время уже не так важно, в какой стране клиенты покупают нашу продукцию, и куда она поставляется. Уже давно мы работаем как единая международная команда. Логическим шагом нашего движения вперёд стало отображение этого в логотипе компании. И даже более того, это именно то, что ожидают наши клиенты - LAPP”, - продолжает Andreas Lapp.

Изменение – логический шаг на пути развития компании, но также и общее решение членов семьи Lapp. LAPP – это всё ещё LAPP. Подтверждением тому стала смена поколений в 2017 году, когда Matthias Lapp, представитель третьего поколения семьи, основавшей компанию, вступил в должность Генерального директора регионов Европа, Африка, Ближний Восток и Южная Америка.

