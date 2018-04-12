Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности провел встречу с руководством финской корпорации Fortum

Сергей Иванов, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, провел рабочую встречу с Пеккой Лундмарком, президентом и главным исполнительным директором Корпорации Fortum, и Александром Чуваевым, исполнительным вице-президентом Корпорации Fortum и главой дивизиона "Россия" компании.

Сергей Иванов, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, провел рабочую встречу с Пеккой Лундмарком, президентом и главным исполнительным директором Корпорации Fortum, и Александром Чуваевым, исполнительным вице-президентом Корпорации Fortum и главой дивизиона "Россия" компании.

Стороны обсудили ряд совместных проектов, в которых участвует Fortum. В частности, вопрос о поиске решения утилизации опасных отходов полигона "Красный бор" вблизи г. Санкт-Петербурга. В феврале специалисты Fortum взяли пробы образцов для проведения исследований на научно-технической базе Fortum в Финляндии. Также стороны коснулись планов компании по развитию в России производства электричества на основе возобновляемых источников энергии. Ранее сообщалось, что Фонд развития электроэнергетики (совместное предприятие между Fortum и РОСНАНО) планирует привлечь более 100 млрд руб в строительство 1 ГВт ветряной генерации.

Сергей Иванов отметил, что Fortum – хорошо известный и достойный доверия партнер российской энергетики, за плечами которого огромный опыт успешных проектов в области охраны окружающей среды и производства электроэнергии.