Участники Декларации о сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК выполнили соглашение о беспрецедентном сокращении объемов добычи нефти

20 апреля 2018 года в г. Джедда (Саудовская Аравия) состоялось восьмое заседание Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. На заседании было объявлено, что, по данным отчета Совместного технического комитета за март 2018 года, после достижения рекордных результатов в течение нескольких месяцев, страны ОПЕК и государства, не входящие в ОПЕК, выполнили соглашение по добровольной корректировке объемов добычи нефти на 149%, что является самым высоким показателем в истории соглашения.

Министерский комитет по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти был создан в соответствии с решением 171-й Министерской конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года и Декларацией о сотрудничестве, принятой по итогам встречи министров стран-членов ОПЕК и не членов ОПЕК, 10 декабря 2016 года. В ходе декабрьской встречи 11 (теперь 10) нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, договорились с 13 (теперь 14) государствами-членами ОПЕК совместно ускорить процесс стабилизации мирового рынка нефти за счет добровольного снижения совокупного объема добычи нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. Декларация вступила в силу 1 января 2017 года сроком на шесть месяцев. На второй совместной встрече 25 мая 2017 года министры стран-членов ОПЕК и не членов организации приняли решение продлить срок действия обязательств еще на девять месяцев, начиная с 1 июля 2017 года. На третьей совместной встрече 30 ноября 2017 года участники договорились внести поправки в Декларацию о сотрудничестве, продлив ее срок до конца 2018 года.

Страны-участники вновь продемонстрировали стремление восстановить равновесие на мировом нефтяном рынке, что наглядно показал уровень выполнения соглашения на 149%. Коллективные усилия стран продолжают давать положительные результаты, в то время как основные показатели рынка остаются стабильными. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР сократились с 3,12 млрд баррелей в июле 2016 г. до 2,83 млрд баррелей, т.е. на 300 млн баррелей. Тем не менее, было отмечено, что текущие коммерческие запасы остаются выше уровня, который существовал до падения рынка. Высокий уровень выполнения соглашения был подтвержден различными отчетными органами и СМИ.

Министерский комитет поручил Секретариату изучить различные параметры и тщательно проанализировать факторы, влияющие на неопределенность на рынке.

Министерский комитет призвал все страны-участники сохранять достигнутые результаты и, если необходимо, активизироваться на пути к цели, опираясь на ключевые принципы прозрачности, справедливости и беспристрастности, закрепленные в Декларации о сотрудничестве.

Министерский комитет отметил обнадеживающие заявления Ирака, Казахстана, Ливии и Венесуэлы и выразил удовлетворение готовностью Ирака и Казахстана продолжить выполнение своих обязательств, вытекающих из Декларации.

Учитывая влияние, которое Декларация оказывает на состояние мирового рынка нефти, Министерский комитет продолжит разрабатывать дальнейшие меры развития сотрудничества.

Министерский комитет также поблагодарил Халида аль-Фалиха, Министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия и Председателя Министерского комитета, за оказанное гостеприимство, а также всех представителей Саудовской Аравии за отличную организацию встречи.

Следующая встреча Министерского комитета намечена на 21 июня 2018 года в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия.

