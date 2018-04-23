Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром экономики Турецкой Республики Нихатом Зейбекчи.

Министры как сопредседатели Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обстоятельно обсудили весь комплекс двусторонних торгово-экономических отношений, включая сельское хозяйство, промышленность, инвестиционно-банковскую и энергетическую сферы, в частности актуализировали статус совместных стратегических проектов, таких как строительство газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

Среди ключевых результатов, достигнутых в рамках двустороннего сотрудничества за последнее время, Александр Новак выделил расширение сети корреспондентских отношений между кредитными организациями, а также старт торгов новым инструментом - валютной парой российский рубль/турецкая лира на Московской бирже с января 2018 г. "Важным направлением двустороннего взаимодействия по линии Центральных банков наших стран остаётся увеличение доли расчётов в национальных валютах", - сказал руководитель Минэнерго.