"Красный котельщик" открыл турникеты

Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ), входящий в состав компании "Силовые машины", присоединился к Всероссийской акции "Неделя без турникетов". На предприятии состоялись производственные экскурсии. Увидеть, как работает завод изнутри, смогли родственники и члены семей котлостроителей, школьники, студенты образовательных учреждений Таганрога и Ростовской области – всего более двухсот человек.

Подобные акции на ТКЗ стали традиционными, каждый год их стараются проводить в новом формате. В этом для посещения открыто еще больше производственных подразделений: цех корпусного оборудования, цех металлоконструкций, комплектовочно-упаковочный цех, трубно-кузнечный цех, цех теплообменного оборудования, механосборочный цех, трубоблочный цех.

Все гости прошли инструктаж по технике безопасности и получили средства индивидуальной защиты, познакомились с историей и сегодняшним днем "Красного котельщика", а также своими глазами увидели, как создается высокотехнологичное оборудование для энергетики. Производственные экскурсии проводили лично начальники цехов.

Главные цели мероприятия – информирование о деятельности предприятия, повышение престижа рабочих профессий, профориентация молодежи.

– Наш завод развивается, – говорит генеральный директор "Красного котельщика" Александр Попов. – Производство растет, появляются новые станки, новая продукция. Сейчас проводим дополнительный набор рабочих – порядка ста человек. Нам есть, чем гордиться, есть что показать. Открытость – то, что отличает и ТКЗ, и другие предприятия, входящие в "Силовые машины". Надеюсь, наши гости смогли в этом убедиться.

Производственные экскурсии на "Красном котельщике" будут продолжены. До конца 2018 года ТКЗ проведет порядка двадцати аналогичных мероприятий.

