"Надёжный Партнёр": Самых добросовестных потребителей 2017 года выберет "ПАО "ДЭК"

Региональный этап ежегодной федеральной акции "Надежный Партнер" стартовал во всех филиалах ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". В ближайшее время энергетикам предстоит выбрать из 55 тысяч абонентов-юридических лиц номинантов на звание лучших и худших потребителей электроэнергии.

Потребители Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области будут разделены по пяти номинациям: промышленные, бюджетные, сельскохозяйственные, а также предприятия малого бизнеса и предприятия сферы ЖКХ. Критериями отбора победителей станет как соблюдение сроков оплат в соответствии с законодательством, так и наличие автоматизированных систем учета электроэнергии и их использование при расчетах за ресурс.

Победители акции будут названы в середине мая. Они войдут в рейтинг добросовестных потребителей всей страны под эгидой ПАО "РусГидро", а также станут претендентами на звание лучших в своей номинации в рамках федерального проекта. По итогам региональных этапов также будет сформирован федеральный рейтинг худших потребителей и регионов с максимальной долговой нагрузкой на предприятия тепло- и электроэнергетики.

Акция "Надежный партнер" является традиционной для дальневосточных энергетиков и проводится ежегодно. По итогам работы в 2016 году победителями были признаны 20 компаний.