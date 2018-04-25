Добро пожаловать в Воронеж: ГК IEK и компания ЭТМ приглашают на Электротехнический форум

17 мая 2018 года в Воронеже соберутся более 80 ведущих российских и зарубежных производителей электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-проводниковой продукции, представят свои новинки и технические решения. Особое внимание на Электрофоруме будет уделено современным информационным технологиям. Группа компаний IEK представит большую объединенную экспозицию электротехнического оборудования IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и оборудования для информационных технологий ITK®. Широчайший ассортимент, возможности комплексных решений, доступная информация – все это делает продукцию ГК IEK востребованной на российском рынке.

В рамках Форума специалисты ГК IEK проведут семинар, посвященный организации светодиодного освещения в сфере ЖКХ, промышленного и уличного освещения с использованием светотехники IEK®, а также организуют два открытых мастер-класса с демонстрацией возможностей оборудования ITK® при монтаже универсальной СКС и по монтажу учетно-распределительного щита с использованием оборудования IEK®. Мастер-классы состоятся на центральной сцене Форума.

Электрофорум пройдет в Логистическом центре ЭТМ по адресу: Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, ул. Промышленная, зона 1, уч.11. Официальное открытие – в 10:30, начало регистрации участников в 10:00. Зарегистрироваться можно заранее на сайте Электрофорума.