"Кировэнерго" ответит на вопросы малого и среднего бизнеса о подключении к электрическим сетям

В пятницу, 27 апреля 2018 года, филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" проведет встречу специалистов энергокомпании, отвечающих за вопросы технологического присоединения к электрическим сетям, с представителями малого и среднего бизнеса. Мероприятие пройдет при участии представителей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Своевременное и доступное подключение к электросетям – это один из наиболее актуальных вопросов при развитии своего дела. В 2017 году "Кировэнерго" приняло более 3,5 тысяч заявок на технологическое присоединение. Часть из них – это заявки, поданные предприятиями малого и среднего бизнеса. 27 апреля энергетики планируют пообщаться с действующими и потенциальными заявителями с электроустановками мощностью 15-150 кВт. Цель – повысить их информированность о процедуре техприсоединения и урегулирование существующих вопросов, если они имеются.

Мероприятие состоится 27 апреля 2018 года в 10.00 в Управлении "Кировэнерго" по адресу Киров, ул. Спасская, 51. Более подробную информацию можно получить по телефону: (8332) 69-11-72 (Злобин Алексей Александрович) либо по телефону Центров обслуживания клиентов филиала 8-800-100-33-00.

